Техника рассыпается, убытки растут: Россия на пороге продовольственного кризиса, - разведка

Россия, Четверг 26 февраля 2026 15:40
UA EN RU
Техника рассыпается, убытки растут: Россия на пороге продовольственного кризиса, - разведка Фото: в России системный кризис в агросекторе и дефицит техники (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В России системный кризис в агросекторе и дефицит техники создают реальные риски для производства продовольствия и урожайности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные данные Службы внешней разведки Украины.

Читайте также: Настигла карма: российский агропром страдает от недофинансирования, - СВР Украины

Технический упадок села в РФ

По данным разведки, продажи сельскохозяйственной техники в РФ упали на четверть, а изношенность парка машин уже превысила 50%.

Темпы обновления техники втрое ниже необходимой нормы, что создает огромный разрыв в производственных мощностях.

Агросектору РФ не хватает более 60 тысяч тракторов и 34 тысячи комбайнов.

"Текущая модель регулирования фактически изымает ресурсы из отрасли через пошлины и налоги и не стимулирует модернизацию. В сочетании с экспортными ограничениями это подрывает прибыльность производства", - отмечают в СЗР.

Экономическое давление на фермеров

В СЗР сообщают, что рентабельность российского растениеводства стремительно обвалилась - с 40% в 2020 году до 15-16% в 2025-м.

Высокая учетная ставка и низкий уровень субсидий (всего 1-2% в доходах фермеров) делают производство зерна убыточным.

Прогноз относительно дефицита

Эксперты предупреждают, что отсутствие инвестиций в обновление базы приведет к неизбежным последствиям для внутреннего рынка агрессора.

"В среднесрочной перспективе это повышает риск дефицита продовольствия на внутреннем рынке РФ и роста цен", - резюмируют в СВРУ.

Кризис агросектора РФ

Напомним, системные проблемы в сельском хозяйстве агрессора фиксируются уже не впервые.

Ранее сообщалось, что российский агропром начала настигать "карма" из-за санкционного давления и технологической изоляции.

Также стало известно об уголовных аспектах деятельности руководства отрасли РФ. В частности, сыну экс-секретаря Совбеза РФ Дмитрию Патрушеву, который возглавлял Минсельхоз, объявили подозрение в организации схемы похищения украинского имущества.

Кроме внутренних проблем, Россия продолжает использовать оккупированные территории для незаконного обогащения.

РБК-Украина писало о том, как оккупанты используют морские терминалы для контрабанды зерна, вывезенного из временно захваченных регионов Украины.

