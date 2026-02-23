У Росії з’явився стоп-лист країн для вербування на війну проти України

Російські вербувальники отримали список країн, звідки більше не дозволено залучати іноземців до війни проти України. Мова про держави, які вважаються "дружніми" до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Важливі історії".

Які країни потрапили до стоп-листа

За інформацією журналістів, російським вербувальникам передали перелік із 36 країн, громадян яких більше не можна залучати на контракт.

Серед них - Куба, Китай, Індія, Туреччина, Іран, Єгипет, Саудівська Аравія, Пакистан, В’єтнам, Ефіопія, Кенія, ОАЕ, Катар, Бахрейн та Ізраїль.

Список розширили у лютому

Як зазначає видання, у лютому до списку додали ще сім країн - Колумбію, Аргентину, Камерун, Лівію, Сомалі, Ємен та Ірак.

Інформацію про появу такого списку також підтвердили в одному з великих регіональних центрів набору на контракт.

Хто саме ухвалив рішення про обмеження вербування іноземців - наразі невідомо.

За даними журналістів, ймовірно, причиною могли стати дипломатичні домовленості, аби уникнути напруження у відносинах із країнами-партнерами.