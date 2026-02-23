ua en ru
В России появился стоп-лист стран для вербовки на войну против Украины

Россия, Понедельник 23 февраля 2026 21:49
В России появился стоп-лист стран для вербовки на войну против Украины Иллюстративное фото: у России появился стоп-лист стран для вербовки на войну против Украины (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские вербовщики получили список стран, откуда больше не разрешено привлекать иностранцев к войне против Украины. Речь о государствах, которые считаются "дружественными" к России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Важные истории".

Какие страны попали в стоп-лист

По информации журналистов, российским вербовщикам передали перечень из 36 стран, граждан которых больше нельзя привлекать на контракт.

Среди них - Куба, Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Пакистан, Вьетнам, Эфиопия, Кения, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Израиль.

Список расширили в феврале

Как отмечает издание, в феврале в список добавили еще семь стран - Колумбию, Аргентину, Камерун, Ливию, Сомали, Йемен и Ирак.

Информацию о появлении такого списка также подтвердили в одном из крупных региональных центров набора на контракт.

Кто именно принял решение об ограничении вербовки иностранцев - пока неизвестно.

По данным журналистов, вероятно, причиной могли стать дипломатические договоренности, чтобы избежать напряжения в отношениях со странами-партнерами.

Россия вербует иностранцев

Ранее правительство Индии сообщило по меньшей мере о 200 случаях вербовки граждан страны российскими рекрутерами для участия в войне против Украины. По официальным данным, по меньшей мере 26 индийцев погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.

В то же время Министерство иностранных дел Украины призвало страны Африки принять решительные меры для противодействия российским схемам вербовки, которые привлекают молодежь из разных государств континента к войне.

Больше о том, как граждане африканских стран попадают на фронт, оказываются в плену и что рассказывают о россиянах, - в материале РБК-Украина.

