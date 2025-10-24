У Росії вперше з 2022 року впало військове виробництво, - ЗМІ

Військово-промисловий комплекс Росії вперше з 2022 року несподівано дав збій. Хоча завдяки захмарним витратам на держоборонзамовлення з бюджету він став головним двигуном економіки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Видання із посиланням на дані Росстату пише, що вперше з початку війни пов'язані з ВПК галузі перейшли до стагнації або скорочення виробництва. До цього вони майже три роки поспіль демонстрували двозначні темпи зростання.
Наприклад, випуск "інших транспортних засобів" (в тому числі танків і БМП), уповільнився у вересні у понад 10 разів - 6% у проти 61,2% у серпні.
Аналітики заявляють, що дані щодо військової промисловості "виглядають шокуючими". У вересні темпи зростання галузі ВПК Росії несподівано почали сповільнюватися - з 2,4% у серпні до 0,4% - у вересні.
Російські банкіри припускають, що серйозні проблеми промисловості пов'язані з бюджетними обмеженнями. Вони прогнозують скорочення витрат у четвертому кварталі для того, щоби вкластися в план по бюджету, а це може призвести до "переохолодження економіки".
Крім того, аналітики припускають ще більший удар по російській економіці через нові санкції США, які призведуть до проблем у Росії з продажами нафти в Індію.
Нагадаємо, в ніч на четвер, 23 жовтня, мінфін США оголосив про нові антиросійські санкції, щоби змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
Під нові санкції потрапили російські компанії-гіганти "Роснефть" і "Лукойл", а також велика кількість їхніх дочірніх підприємств.
Російський диктатор Володимир Путін у відповідь заявив, що нові санкції США нібито не будуть істотно впливати на економіку країни-агресорки.
Президент США Дональд Трамп це прокоментував: "Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Подивимося, як все складеться".