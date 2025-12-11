UA

В Росії вночі горіла Дорогобужська ТЕЦ, яка живить важливий для "оборонки" завод

Фото: в Росії вночі горіла Дорогобужська ТЕЦ (скрін відео)
Автор: Константин Широкун

В Росії вночі горіла Дорогобужська ТЕЦ у Смоленській області, яка живить хімічне виробництво, важливе для оборонної промисловості країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівник ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

"Вночі у росіян підгоріла Дорогобужська ТЕЦ. Вона забезпечує роботу хімічного виробництва, яке критично важливе для оборонної промисловості РФ", - зазначив Коваленко.

За його словами, хімічний комбінат "Дорогобуж" виробляє аміак, нітрати, азотні добрива – це базові компоненти для виробництва вибухових речовин, зокрема аміачної селітри та нітратних сумішей для військових потреб.

"Без енергопостачання ТЕЦ їхній випуск зупиняється. Також вона забезпечує стабільне енергопостачання оборонних підприємств Смоленської області", - додав він.

Керівник ЦПД РНБО також підкреслив, що у регіоні розташовані виробництва, що працюють на російський ВПК: приладобудування, металургійні вузли, ремонтна база. ТЕЦ частково підтримує енергетику цієї промзони.

Що відомо про комбінат "Дорогобуж"

ПАТ "Дорогобуж" – це велике промислове підприємство, що входить до Групи "Акрон" і є одним із провідних виробників мінеральних добрив у Росії. Це найбільший роботодавець, платник податків і експортер у Смоленській області.

Завод виготовляє мінеральні добрива, зокрема азотні (аміачна селітра) та комплексні. За даними 2024 року, обсяги виробництва товарної продукції становили близько 2,1–2,3 млн тонн.

Аміачна селітра переважно використовується в аграрному секторі, але має і промислове застосування, зокрема як складник деяких вибухових речовин. Через це продукція заводу, особливо аміачна селітра та азотна кислота, є товарами подвійного призначення.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 11 грудня безпілотники масовано атакували територію Росії. Ймовірно, є ураження у низці регіонів.

Також увечері 10 грудня у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів на тлі ракетно-дронової атаки, після чого у місті почався частковий блекаут.

