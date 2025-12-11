В России ночью горела Дорогобужская ТЭЦ, которая питает важный для "оборонки" завод

"Ночью у россиян подгорела Дорогобужская ТЭЦ. Она обеспечивает работу химического производства, которое критически важно для оборонной промышленности РФ", - отметил Коваленко.

По его словам, химический комбинат "Дорогобуж" производит аммиак, нитраты, азотные удобрения - это базовые компоненты для производства взрывчатых веществ, в частности аммиачной селитры и нитратных смесей для военных нужд.

"Без энергоснабжения ТЭЦ их выпуск останавливается. Также она обеспечивает стабильное энергоснабжение оборонных предприятий Смоленской области", - добавил он.

Руководитель ЦПД СНБО также подчеркнул, что в регионе расположены производства, работающие на российский ВПК: приборостроение, металлургические узлы, ремонтная база. ТЭЦ частично поддерживает энергетику этой промзоны.

Что известно о комбинате "Дорогобуж"

ПАО "Дорогобуж" - это крупное промышленное предприятие, входящее в Группу "Акрон" и является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в России. Это крупнейший работодатель, налогоплательщик и экспортер в Смоленской области.

Завод производит минеральные удобрения, в частности азотные (аммиачная селитра) и комплексные. По данным 2024 года, объемы производства товарной продукции составляли около 2,1-2,3 млн тонн.

Аммиачная селитра преимущественно используется в аграрном секторе, но имеет и промышленное применение, в частности как составляющая некоторых взрывчатых веществ. Поэтому продукция завода, особенно аммиачная селитра и азотная кислота, являются товарами двойного назначения.