У Росії визнали "прорив" ще в одному районі Курської області

"Вчора було зафіксовано захід української ДРГ на територію Біловського району, нашим захисникам вдалося ситуацію стабілізувати", - написав Смірнов.

При цьому він стверджує, що нібито станом на зараз у Біловському та Обоянському районах Курської області немає боїв.

Варто зазначити, що вчора російські так звані "воєнкори" скаржилися на нову спробу прориву у Курській області. Йшлося само про Біловський район на південь від міста Суджа. Це новий напрямок, до цього бої точилися у районі Суджі та Коренево.

скриншот google.com/maps

Вчора пропагандисти заявляли, що нібито навколо населеного пункту Біла "все зайнято" українськими силами, а також писали про "захід" нової бригади і техніки.

Детальніше про бойові дії у Курській області на 11 серпня - у нашому матеріалі.