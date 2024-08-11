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У Росії визнали "прорив" ще в одному районі Курської області

Фото: у Курській області стався "прорив" у ще одному районі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська влада визнала "прорив" ще в одному районі Курської області. Бої дійшли до Біловського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. губернатора Курської області Олексія Смірнова у Telegram.

"Вчора було зафіксовано захід української ДРГ на територію Біловського району, нашим захисникам вдалося ситуацію стабілізувати", - написав Смірнов.

При цьому він стверджує, що нібито станом на зараз у Біловському та Обоянському районах Курської області немає боїв. 

Варто зазначити, що вчора російські так звані "воєнкори" скаржилися на нову спробу прориву у Курській області. Йшлося само про Біловський район на південь від міста Суджа. Це новий напрямок, до цього бої точилися у районі Суджі та Коренево.

скриншот google.com/maps

Вчора пропагандисти заявляли, що нібито навколо населеного пункту Біла "все зайнято" українськими силами, а також писали про "захід" нової бригади і техніки.

Детальніше про бойові дії у Курській області на 11 серпня - у нашому матеріалі.

 

Курський прорив

Майже тиждень тому, 6 серпня, росіяни заявили про прорив кордону з боку України у Курській області. Вже шосту добу у прикордонних районах Курської області точаться бойові дії. Пропагандисти скаржаться на просування углиб російського регіону.

Росіяни намагаються применшити масштаб боїв. Нещодавно у Брянській, Курській та Бєлгородській областях ввели режим контртерористичної операції.

Україна фактично не коментує ситуацію. Президент Володимир Зеленський заявив, що війна відтискається на територію України. Втім, у мережі публікують кадри українських бійців з низки населених пунктів Курської області.

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