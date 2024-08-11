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В России признали "прорыв" еще в одном районе Курской области

Фото: в Курской области произошел "прорыв" в еще одном районе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские власти признали "прорыв" еще в одном районе Курской области. Бои дошли до Беловского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram

"Министерства обороны РФ и силовых структур. Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать", - написал Смирнов.

При этом он утверждает, что якобы по состоянию на данный момент в Беловском и Обоянском районах Курской области нет боев.

Следует отметить, что вчера российские так называемые "военкоры" жаловались на новую попытку прорыва в Курской области. Речь шла о Беловском районе к югу от города Суджа. Это новое направление, до этого бои шли в районе Суджи и Коренево.

скриншот google.com/maps

Пропагандисты заявляли, что якобы вокруг населенного пункта Белая "все занято" украинскими силами, а также писали о "заходе" новой бригады и техники.

Детальнее о боевых действиях в Курской области на 11 августа - в нашем материале.

 

 

Курский прорыв

Около недели назад, 6 августа, россияне заявили о прорыве границы со стороны Украины в Курской области. Уже шестые сутки в приграничных районах Курской области ведутся боевые действия. Пропагандисты жалуются на продвижение вглубь российского региона.

Россияне пытаются уменьшить масштаб боев. Недавно в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции.

Украина фактически не комментирует ситуацию. Президент Владимир Зеленский заявил, что война оттесняется на территорию Украины. Впрочем, в сети публикуют кадры украинских бойцов из ряда населенных пунктов Курской области.

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