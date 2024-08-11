В России признали "прорыв" еще в одном районе Курской области

Российские власти признали "прорыв" еще в одном районе Курской области. Бои дошли до Беловского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram
"Министерства обороны РФ и силовых структур. Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать", - написал Смирнов.
При этом он утверждает, что якобы по состоянию на данный момент в Беловском и Обоянском районах Курской области нет боев.
Следует отметить, что вчера российские так называемые "военкоры" жаловались на новую попытку прорыва в Курской области. Речь шла о Беловском районе к югу от города Суджа. Это новое направление, до этого бои шли в районе Суджи и Коренево.
скриншот google.com/maps
Пропагандисты заявляли, что якобы вокруг населенного пункта Белая "все занято" украинскими силами, а также писали о "заходе" новой бригады и техники.
Детальнее о боевых действиях в Курской области на 11 августа - в нашем материале.
Около недели назад, 6 августа, россияне заявили о прорыве границы со стороны Украины в Курской области. Уже шестые сутки в приграничных районах Курской области ведутся боевые действия. Пропагандисты жалуются на продвижение вглубь российского региона.
Россияне пытаются уменьшить масштаб боев. Недавно в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции.
Украина фактически не комментирует ситуацию. Президент Владимир Зеленский заявил, что война оттесняется на территорию Украины. Впрочем, в сети публикуют кадры украинских бойцов из ряда населенных пунктов Курской области.
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