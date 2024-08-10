Зеленський заявив про "витискання війни" на територію Росії

Україна вміє повертати справедливість. Саме це нині роблять українські військові "відтискаючи війну" на територію агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Український президент повідомив, що за сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже кілька разів доповідав йому про ситуацію на фронті.

"Щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора", - уточнив Зеленський.

Він подякував всім військовослужбовцям, які допомагають в цьому.

"Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, - тиск на агресора", - наголосив глава держави.