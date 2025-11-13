В Росії виявлено близько 400 місць, де утримують викрадених українських дітей, - Зеленський

"Ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти. Ми щодня знаходимо все більше й більше дітей. Але це не тільки про те, як їх викрали - це про те, як їх знайти. І це дуже складна робота", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна співпрацює з Катаром, Ватиканом та іншими країнами для повернення дітей.

За його словами, вже вдалося повернути понад 1600 дітей, однак загальна кількість викрадених дітей у Росії оцінюється приблизно у 19,5 тисяч.

Президент наголосив, що важливо залучати до процесу повернення дітей якнайбільше світових лідерів і відомих осіб.

Він подякував за участь першій леді США Меланії Трамп, яка, за його словами, допомогла у поверненні частини дітей.

"Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей - не тільки президентів і прем'єр-міністрів. Я справді вважаю, що зустріч перших леді США та України була важливою", - повідомив Зеленський.