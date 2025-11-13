В Росії виявлено близько 400 місць, де утримують викрадених українських дітей, - Зеленський

Українська сторона виявила близько 400 місць у Росії, де перебувають викрадені діти з України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram.
"Ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти. Ми щодня знаходимо все більше й більше дітей. Але це не тільки про те, як їх викрали - це про те, як їх знайти. І це дуже складна робота", - заявив Зеленський.
Він також зазначив, що Україна співпрацює з Катаром, Ватиканом та іншими країнами для повернення дітей.
За його словами, вже вдалося повернути понад 1600 дітей, однак загальна кількість викрадених дітей у Росії оцінюється приблизно у 19,5 тисяч.
Президент наголосив, що важливо залучати до процесу повернення дітей якнайбільше світових лідерів і відомих осіб.
Він подякував за участь першій леді США Меланії Трамп, яка, за його словами, допомогла у поверненні частини дітей.
"Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей - не тільки президентів і прем'єр-міністрів. Я справді вважаю, що зустріч перших леді США та України була важливою", - повідомив Зеленський.
Росія масово викрадає українських дітей із окупованих територій. За даними України та міжнародних організацій, депортовано понад 19 тисяч дітей, але реальна кількість значно більша.
Малюків забирають із дитячих будинків, лікарень, інтернатів або розлучають із батьками під час "фільтрацій". Згодом їх відправляють у різні регіони РФ, де часто всиновлюють і примусово надають громадянство.
Нещодавно стало відомо, що у Сенаті Сполучених Штатів Америки відбудуться слухання щодо масових викрадень українських дітей Росією.
Перед тим сенатор-республіканець Ліндсі Грем пригрозив, що у випадку, якщо Росія не поверне всіх незаконно вивезених українських дітей, він ініціюватиме законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.
Також повідомлялось, що Меланія Трамп передала російському диктатору Володимиру Путіну листа через свого чоловіка - Дональда Трампа. Вона закликала Путіна захистити дітей.