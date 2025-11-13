В России выявлено около 400 мест, где удерживают похищенных украинских детей, - Зеленский

"Мы нашли в России около 400 мест, где находятся похищенные дети. Мы каждый день находим все больше и больше детей. Но это не только о том, как их похитили - это о том, как их найти. И это очень сложная работа", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина сотрудничает с Катаром, Ватиканом и другими странами для возвращения детей.

По его словам, уже удалось вернуть более 1600 детей, однако общее количество похищенных детей в России оценивается примерно в 19,5 тысяч.

Президент подчеркнул, что важно привлекать к процессу возвращения детей как можно больше мировых лидеров и известных лиц.

Он поблагодарил за участие первую леди США Меланию Трамп, которая, по его словам, помогла в возвращении части детей.

"Очень важно привлекать как можно больше лидеров и известных людей - не только президентов и премьер-министров. Я действительно считаю, что встреча первых леди США и Украины была важной", - сообщил Зеленский.