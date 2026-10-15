У Росії вирує пожежа на НПЗ після заяви Зеленського про відновлення ударів

Уночі 15 жовтня Сили оборони України здійснили нову масовану атаку дронів на різні регіони Росії. У Рязанській області підтвердили влучання по території НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони РФ та заяву губернатора Рязанщини Павла Малкова.

"Сьогодні вночі та вранці наш регіон зазнав масованої атаки БпЛА. На території нафтопереробного заводу сталося займання", - написав Малков.

За його словами, на території іншого підприємства в Рязані пошкоджено склад і автомобілі.

Губернатор також додав, що ніхто з цивільних внаслідок нових українських ударів не постраждав.

Малков наголосив, що наразі місцева влада намагається оцінити всі матеріальні збитки, а на місця ударів працюють оперативні служби.

Що важливо розуміти, атака ЗСУ на російський НПЗ відбулася одразу після того, як президент України Володимир Зеленський публічно оголосив про відновлення ударів по російських нафтопереробних заводах.

У Міноборони РФ стверджують, що під час нового повітряного нападу ЗСУ знову застосували сотні дронів.

Вороже оборонне відомство заявляє, що їхня ППО нібито знешкодила 166 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями: