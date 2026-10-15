ЗСУ зірвали наступальні операції армії РФ на всіх напрямках, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

13 та 14 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, однак підтверджених успіхів не досягли.

Ба більше, російські чиновники та військові блогери продовжують поширювати фейки про нібито оточення українських підрозділів на північному сході Харківської області.

Так, 13 жовтня Міністерство оборони РФ заявило в соцмережі Max, що російські війська знищують нібито оточених українських військових у Миколаївці, Варварівці та Нефедівці, розташованих на схід від Вовчанська.

14 жовтня російський військовий блогер опублікував карту, на якій стверджувалося, що окупанти замкнули кільце між Вовчанськом і Великим Бурлуком, оточивши Варварівку та територію між Чорним і Нефедівкою. Водночас аналітики ISW наголошують, що ці повідомлення спотворюють реальну ситуацію, оскільки жодних підтверджень оточення українських сил на цьому напрямку немає.

14 жовтня російські війська також проводили обмежені наступальні операції на Куп'янському та Боровському напрямках, проте ЗСУ не дали ворогу прорватися вперед.

13 та 14 жовтня окупанти атакували на північний схід і південний схід від Лимана, але не змогли просунутися. Також російські війська наступали на схід від Слов'янська, зокрема поблизу Кривої Луки, Миколаївки, Піскунівки та Калеників, однак підтверджених успіхів не досягли.

У Костянтинівці та її околицях російські війська продовжували наступальні дії 13 та 14 жовтня, проте підтвердженого просування не зафіксовано.

На заході Запорізької області російські джерела також повідомляли про продовження наступу 13 та 14 жовтня на тлі українських контратак. Водночас ISW не виявив доказів просування російських військ на цій ділянці фронту.