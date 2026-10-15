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В России бушует пожар на НПЗ после заявления Зеленского о возобновлении ударов

10:31 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В России бушует пожар на НПЗ после заявления Зеленского о возобновлении ударов Фото: В России начался пожар после атаки дронов (mchs_official)
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Ночью 15 октября Силы обороны Украины совершили новую массированную атаку дронов на разные регионы России. В Рязанской области подтвердили попадание по территории НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны РФ и заявление губернатора Рязанщины Павла Малкова.

"Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массированной атаке БпЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание", - написал Малков.

По его словам, на территории другого предприятия в Рязани повреждены склад и автомобили.

Губернатор также добавил, что никто из гражданских в результате новых украинских ударов не пострадал.

Малков подчеркнул, что в настоящее время местные власти пытаются оценить все материальные убытки, а на места ударов работают оперативные службы.

Что важно понимать, атака ВСУ на российский НПЗ произошла сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично объявил о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В Минобороны РФ утверждают, что во время нового воздушного нападения ВСУ применили сотни дронов.

Вражеское оборонное ведомство заявляет, что их ПВО якобы обезвредила 166 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями:

  • Белгородской области;
  • Брянской области;
  • Курской области;
  • Тульской области;
  • Рязанской области;
  • Орловской области;
  • Липецкой области;
  • Воронежской области;
  • Нижегородской области;
  • Тамбовской области;
  • Ростовской области;
  • Московского региона;
  • Краснодарского края;
  • оккупированного Крыма.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как Кремль сделал президента США Дональда Трампа крайним после срыва "энергетического перемирия" .

Также мы писали о результатах работы украинской ПВО во время новой массированной атаки РФ 15 октября.

Кроме того, стало известно, как сейчас развивается ситуация на фронте.

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