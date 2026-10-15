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Летіли ракети і сотні дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ

08:23 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Летіли ракети і сотні дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ Фото: ППО відбила більшість хвиль атак РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Сили ППО України змогли успішно знешкодити більшість засобів ураження, які Росія застосувала під час нової масованої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 15 жовтня російські загарбники били по Україні ракетами та ударними безпілотниками. Повітряний напад розпочався ще о 18:00 14 жовтня.

Під час нової атаки ворог застосував:

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з акваторії Чорного моря;
  • 580 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів типу "Пародія".

Безпілотники запускали з російських Орла, Міллерового, Шаталового, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, українська ППО знешкодила 536 ворожих безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів.

Водночас зафіксовано:

  • влучання ворожих засобів повітряного нападу на 31 локації;
  • падіння збитих цілей та їхніх уламків на 11 локаціях.

Атака ворога триває досі. У повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Раніше РБК-Україна повідомляло про масовану атаку Росії на Кіровоградщину - відомо про загибель трьох людей.

Також на тлі останніх подій президент Володимир Зеленський заявив про відновлення ударів по ворожих НПЗ.

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