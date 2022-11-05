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У Росії виникли складнощі щодо забезпечення армії новим озброєнням, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія не може у великих кількостях забезпечувати свою армію озброєнням та виробляти нову зброю через дефіцит необхідних матеріалів.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Одна з причин, чому в Росії складності - і я не буду докладно про це говорити, тому що це займе занадто багато часу - складності у постачанні своєї армії. У них виникли складнощі у виробництві своєї (зброї - ред.)", - заявив Байден.

Президент США також наголосив на важливості виробництва мікрочіпів для національної безпеки та оборони та відзначив успіхи своєї адміністрації у створенні виробництва мікрочіпів у США.

"У нас були проблеми з поставками ракет "Джавелін" Україні, бо не було чіпів. Ми посилали їм (українцям – ред.) "Джавеліни", щоб допомогти їм захиститися від грубої та неспровокованої війни Путіна", - додав Байден.

Раніше Байден заявив, що Сполучені Штати зберігатимуть присутність додаткових військ у Європі протягом тривалого часу.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зі Сполученими Штатами продовжується обговорення можливого розміщення ядерної зброї на польській території.

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