У Росії виникли складнощі щодо забезпечення армії новим озброєнням, - Байден

Росія не може у великих кількостях забезпечувати свою армію озброєнням та виробляти нову зброю через дефіцит необхідних матеріалів.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
"Одна з причин, чому в Росії складності - і я не буду докладно про це говорити, тому що це займе занадто багато часу - складності у постачанні своєї армії. У них виникли складнощі у виробництві своєї (зброї - ред.)", - заявив Байден.
Президент США також наголосив на важливості виробництва мікрочіпів для національної безпеки та оборони та відзначив успіхи своєї адміністрації у створенні виробництва мікрочіпів у США.
"У нас були проблеми з поставками ракет "Джавелін" Україні, бо не було чіпів. Ми посилали їм (українцям – ред.) "Джавеліни", щоб допомогти їм захиститися від грубої та неспровокованої війни Путіна", - додав Байден.
Раніше Байден заявив, що Сполучені Штати зберігатимуть присутність додаткових військ у Європі протягом тривалого часу.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зі Сполученими Штатами продовжується обговорення можливого розміщення ядерної зброї на польській території.
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