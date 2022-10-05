Дуда допустив розміщення у Польщі ядерної зброї

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Gazeta Polska .

Він нагадав, що Польща не є ядерною державою, але є членом НАТО. Тому країна може отримати ядерну зброю у найближчому майбутньому.

За словами Дуди, потенційно завжди є можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії. Польща вже провела переговори із представниками США.

"Ми говорили з американськими лідерами про те, чи США розглядають таку можливість. Тема відкрита", - заявив президент.

Зазначимо, Nuclear sharing - це концепція НАТО щодо стримування ядерної політики. Так, країни, які не мають ядерної зброї, можуть з іншими членами альянсу планувати її використання.