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Додаткові сили США зберігатимуть присутність у Європі тривалий час, - Байден

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США, Четвер 03 листопада 2022 02:42
Додаткові сили США зберігатимуть присутність у Європі тривалий час, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати зберігатимуть присутність додаткових військ у Європі протягом тривалого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Глава Білого дому відповів на запитання, як довго додаткові сили США залишатимуться у Польщі та інших країнах НАТО.

"Вони будуть там тривалий час", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зі Сполученими Штатами продовжується обговорення можливого розміщення ядерної зброї на польській території.

Політик зазначив, що потенційно завжди є можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії НАТО (Nuclear sharing).

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