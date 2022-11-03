Додаткові сили США зберігатимуть присутність у Європі тривалий час, - Байден

Сполучені Штати зберігатимуть присутність додаткових військ у Європі протягом тривалого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Глава Білого дому відповів на запитання, як довго додаткові сили США залишатимуться у Польщі та інших країнах НАТО.

"Вони будуть там тривалий час", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зі Сполученими Штатами продовжується обговорення можливого розміщення ядерної зброї на польській території.