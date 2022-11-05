RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России возникли сложности с обеспечении армии новым вооружением, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия не может в больших количествах обеспечивать свою армию вооружением и производить новое оружие из-за дефицита необходимых материалов.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Одна из причин, почему в России сложности - и я не буду подробно об этом говорить, потому что это займет слишком много времени - сложности в снабжении своей армии. У них возникли сложности в производстве своего (оружия – ред.)", – заявил Байден.

Президент США также отметил важность производства микрочипов для национальной безопасности и обороны и отметил успехи своей администрации в создании производства микрочипов в США.

"У нас были проблемы с поставками ракет "Джавелин" Украине, потому что не было чипов. Мы посылали им (украинцам – ред.) "Джавелины", чтобы помочь им защититься от грубой и неспровоцированной войны Путина ", - добавил Байден.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты будут сохранять присутствие дополнительных войск в Европе в течение длительного времени.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что с Соединенными Штатами продолжается обсуждение возможного размещения ядерного оружия на польской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденВторжение России в УкраинуВойска РФ