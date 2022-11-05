ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії виникли складнощі щодо забезпечення армії новим озброєнням, - Байден

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 05 листопада 2022 15:31
У Росії виникли складнощі щодо забезпечення армії новим озброєнням, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія не може у великих кількостях забезпечувати свою армію озброєнням та виробляти нову зброю через дефіцит необхідних матеріалів.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Одна з причин, чому в Росії складності - і я не буду докладно про це говорити, тому що це займе занадто багато часу - складності у постачанні своєї армії. У них виникли складнощі у виробництві своєї (зброї - ред.)", - заявив Байден.

Президент США також наголосив на важливості виробництва мікрочіпів для національної безпеки та оборони та відзначив успіхи своєї адміністрації у створенні виробництва мікрочіпів у США.

"У нас були проблеми з поставками ракет "Джавелін" Україні, бо не було чіпів. Ми посилали їм (українцям – ред.) "Джавеліни", щоб допомогти їм захиститися від грубої та неспровокованої війни Путіна", - додав Байден.

Раніше Байден заявив, що Сполучені Штати зберігатимуть присутність додаткових військ у Європі протягом тривалого часу.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зі Сполученими Штатами продовжується обговорення можливого розміщення ядерної зброї на польській території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Вторгнення Росії до України Війська РФ
NEWS
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України