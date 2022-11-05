В России возникли сложности с обеспечении армии новым вооружением, - Байден
Россия не может в больших количествах обеспечивать свою армию вооружением и производить новое оружие из-за дефицита необходимых материалов.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Одна из причин, почему в России сложности - и я не буду подробно об этом говорить, потому что это займет слишком много времени - сложности в снабжении своей армии. У них возникли сложности в производстве своего (оружия – ред.)", – заявил Байден.
Президент США также отметил важность производства микрочипов для национальной безопасности и обороны и отметил успехи своей администрации в создании производства микрочипов в США.
"У нас были проблемы с поставками ракет "Джавелин" Украине, потому что не было чипов. Мы посылали им (украинцам – ред.) "Джавелины", чтобы помочь им защититься от грубой и неспровоцированной войны Путина ", - добавил Байден.
Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты будут сохранять присутствие дополнительных войск в Европе в течение длительного времени.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что с Соединенными Штатами продолжается обсуждение возможного размещения ядерного оружия на польской территории.
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