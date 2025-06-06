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У Росії вигадали цинічне виправдання удару по Україні ракетами і дронами

Фото: міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Міноборони Росії нічну масовану атаку на Україну назвали "відповіддю на терористичні акти". Через дії Москви загинули троє українців, десятки - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

У російському міністерстві заявили, що удар було завдано "зброєю великої дальності повітряного, морського та наземного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами".

РФ стверджує, що ціллю були нібито "військові об'єкти" і було атаковано "конструкторські бюро, підприємства випуску та ремонту озброєння і військової техніки, цехи складання ударних БПЛА, центри підготовки льотного складу, а також склади озброєння і військової техніки ЗСУ".

Варто зазначити, що РФ назвала "терористичними атаками" операцію СБУ "Павутина". Воїни FPV-дронами атакували стратегічну авіацію ворога на чотирьох аеродромах в РФ. Було уражено 41 літак.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія, вдаривши по мирних українцях ракетами і дронами, "відреагувала" на знищення своєї стратегічної авіації.

 

Масований удар РФ 6 червня

У ніч на 6 червня Росія знову здійснила комбінований удар по Україні: ворог застосував 407 дроні та 45 ракет різних типів, зокрема і балістику. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей, однак уникнути влучань не вдалося.



У Києві внаслідок атаки загинули троє рятувальників, які рятували людей під обстрілами. Кількість постраждалих у столиці зросла до 27, серед них також є рятувальники.

У Тернополі під ударом опинилися промислові та інфраструктурні об'єкти - 11 осіб поранені, серед них пожежники.

Обстрілів зазнали також Луцьк, Чернігів, Кременчук, а також Київська й Львівська області. Загалом в Україні троє загиблих внаслідок атаки РФ та десятки поранених.

Детальніше про наслідки атаки - в окремому матеріалі РБК-Україна.

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