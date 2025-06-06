В России придумали циничное оправдание удара по Украине ракетами и дронами

В Минобороны России ночную массированную атаку на Украину назвали "ответом на террористические акты". Из-за действий Москвы погибли трое украинцев, десятки - ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
В российском министерстве заявили, что удар был нанесен "оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами".
РФ утверждает, что целью были якобы "военные объекты" и были атакованы "конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки ударных БПЛА, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники ВСУ".
Стоит отметить, что РФ назвала "террористическими атаками" операцию СБУ "Паутина". Воины FPV-дронами атаковали стратегическую авиацию врага на четырех аэродромах в РФ. Был поражен 41 самолет.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия, ударив по мирным украинцам ракетами и дронами, "отреагировала" на уничтожение своей стратегической авиации.
В ночь на 6 июня Россия снова осуществила комбинированный удар по Украине: враг применил 407 дронов и 45 ракет различных типов, в том числе и баллистику. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей, однако избежать попаданий не удалось.
В Киеве в результате атаки погибли трое спасателей, которые спасали людей под обстрелами. Количество пострадавших в столице возросло до 27, среди них также есть спасатели.
В Тернополе под ударом оказались промышленные и инфраструктурные объекты - 11 человек ранены, среди них пожарные.
Обстрелам подверглись также Луцк, Чернигов, Кременчуг, а также Киевская и Львовская области. Всего в Украине трое погибших в результате атаки РФ и десятки раненых.
Подробнее о последствиях атаки - в отдельном материале РБК-Украина.
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