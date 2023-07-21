У Росії вигадали цинічне пояснення обстрілів морських портів України

За його словами, Україна нібито за період дії "зернової угоди", під прикриттям чорноморської ініціативи, накопичила значні військово-промислові та паливні потужності в портах.

Нібито саме е є причиною, через яку Росія вже декілька днів поспіль завдає ракетних ударів по півдню України.

Окупанти обстрілюють Одеську область

Нагадаємо, за останній тиждень Росія посилили обстріли півдня України. Це сталося на тлі її виходу з "зернової угоди".

Зокрема, окупанти декілька ночей поспіль атакують Одеську область. Під ударом ворога портова інфраструктура та зернові термінали. Так, сьогодні Росія ракетами "Калібр" влучила у термінали з зерном. Було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, постраждали дві людини та техніка ДСНС.

Вихід Росії із "зернової угоди"

17 липня Росія оголосила про вихід із "зернової угоди" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому Кремль і так кілька місяців не забезпечував стабільної роботи "зернового коридору". Він блокував перевірки кораблів та обстрілював зернові термінали одеських портів.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову угоду" у тристоронньому форматі.

Разом з тим Міноборони РФ пригрозило, що будь-які кораблі, що прямують до чорноморських портів, будуть вважатися залученими до війни. Водночас Україна пообіцяла відповісти тим самим.

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