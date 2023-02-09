У Росії відібрали черговий чемпіонат світу: Сингапур замінить Казань

Водний ЧС-2025 у Казані не відбудеться. Столиця російського Татарстану не вперше постраждала через спортивну ізоляцію РФ після повномасштабне вторгнення до України.

Замість Казані чемпіонат світу з водних видів спорту-2025 прийме Сингапур. Торік російське місто позбавили права на проведення планетарного форуму з плавання у 25-метровому басейні. Натомість у січні УЄФА вирішив перенести з Казані до Афін Суперкубок Європи-2023.

У рамках чемпіонату світу з водних видів спорту атлети змагаються у плаванні, стрибках у воду, артистичному плаванні та водному поло. Турнір проводять щороку. Зокрема, цьогоріч влітку форум прийме японське місто Фукуока (14-30 липня).

Раніше НОК України підготував план заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Окремо члени Національного олімпійського комітету проголосували за можливий бойкот Олімпіади. Цю ідею підтримали 109 членів із пристуніх 112-ти членів організації.