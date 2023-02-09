UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії відібрали черговий чемпіонат світу: Сингапур замінить Казань

Фото: Міжнародна федерація плавання не толерує Росію (facebook.com/WorldAquatics1908)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація плавання вирішила позбавити Росію права на проведення чемпіонату світу з водних видів спорту 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Водний ЧС-2025 у Казані не відбудеться. Столиця російського Татарстану не вперше постраждала через спортивну ізоляцію РФ після повномасштабне вторгнення до України.

Замість Казані чемпіонат світу з водних видів спорту-2025 прийме Сингапур. Торік російське місто позбавили права на проведення планетарного форуму з плавання у 25-метровому басейні. Натомість у січні УЄФА вирішив перенести з Казані до Афін Суперкубок Європи-2023.

У рамках чемпіонату світу з водних видів спорту атлети змагаються у плаванні, стрибках у воду, артистичному плаванні та водному поло. Турнір проводять щороку. Зокрема, цьогоріч влітку форум прийме японське місто Фукуока (14-30 липня).

Раніше НОК України підготував план заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Окремо члени Національного олімпійського комітету проголосували за можливий бойкот Олімпіади. Цю ідею підтримали 109 членів із пристуніх 112-ти членів організації.

До слова, раніше Чехія визначилася щодо можливого бойкоту Олімпіади в разі участі РФ і Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧемпіонат світуСанкції проти Росії