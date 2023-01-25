Фото: Суперкубок УЄФА 2023 року перенесли з російської Казані до Афін (GettyImages)

Європейська футбольна спілка переносить місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2023 року з російської Казані в грецькі Афіни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЄФА.

"Гра відбудеться на стадіоні «Георгіос Караіскакіс» у грецькій столиці в середу, 16 серпня, о 21:00 за центральноєвропейським часом (22:00 за місцевим часом)", - заявили в спілці. Таке рішення було прийнято після переговорів керівництва російського футбольного союзу з представниками керівного органу європейського футболу.