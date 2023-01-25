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Суперкубок УЄФА 2023 року перенесли з російської Казані до Афін

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Швейцарія, Середа 25 січня 2023 18:52
Суперкубок УЄФА 2023 року перенесли з російської Казані до Афін Фото: Суперкубок УЄФА 2023 року перенесли з російської Казані до Афін (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Європейська футбольна спілка переносить місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2023 року з російської Казані в грецькі Афіни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЄФА.

"Гра відбудеться на стадіоні «Георгіос Караіскакіс» у грецькій столиці в середу, 16 серпня, о 21:00 за центральноєвропейським часом (22:00 за місцевим часом)", - заявили в спілці.

Таке рішення було прийнято після переговорів керівництва російського футбольного союзу з представниками керівного органу європейського футболу.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили російські команди від європейських турнірів у лютому минулого року після вторгнення в Україну.

Вчора західні ЗМІ повідомили, що УЄФА залишить в силі футбольний бан для Росії.

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