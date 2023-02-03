Чехія прийняла рішення щодо бойкоту Олімпіади-2024 за умови участі Росії

Можливість відмови від поїздки на Олімпійські ігри 2024 року Олімпійський комітет Чехії розглядати не готовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expats .

У разі допуску білоруських і російських спортсменів до Ігор у Парижі Чехія не бойкотуватиме змагання. Тамтешні функціонери вважають бойкот покаранням чеських атлетів.

"Не може бути й мови від нас про бойкот, бо ми не хочемо карати чеських спортсменів за російську агресію. Ми попросили вибачення в спортсменів за бойкот Олімпіади-1984 у Лос-Анджелесі та, звісно, не хочемо повторювати прикрий досвід комуністичної епохи", – йдеться в заяві організації.

Олімпійський комітет Чехії відзначив, що дискусії щодо участі росіян і білорусів у прийдешніх Олімпійських іграх лише розпочалися. На думку чеських спортивних функціонерів, вирішальне значення в цьому питанні матиме позиція міжнародних федерацій.

Раніше НОК України підготував план заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Окремо члени Національного олімпійського комітету проголосували за можливий бойкот Олімпіади. Цю ідею підтримали 109 членів із пристуніх 112-ти членів організації.