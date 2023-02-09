У России отобрали очередной чемпионат мира: Сингапур заменит Казань

Водный ЧМ-2025 в Казани не состоится. Столица российского Татарстана не впервые пострадала из-за спортивной изоляции РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Вместо Казани чемпионат мира по водным видам спорта-2025 примет Сингапур. В прошлом году российский город был лишен права на проведение планетарного форума по плаванию в 25-метровом бассейне. В январе же УЕФА решил перенести из Казани в Афины Суперкубок Европы-2023.

В рамках чемпионата мира по водным видам спорта атлеты соревнуются в плавании, прыжках в воду, артистическом плавании и водном поло. Турнир проводят каждый год. В частности, летом этого года форум примет японский город Фукуока (14-30 июля).

Ранее НОК Украины подготовил план мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Отдельно члены Национального олимпийского комитета проголосовали за возможный бойкот Олимпиады. Эту идею поддержали 109 членов из присутствующих 112-ти членов организации.