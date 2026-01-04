ua en ru
Нд, 04 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Росії вибухнув КАМАЗ із військовими ракетної бригади, причетної до ударів по Україні

Росія, Неділя 04 січня 2026 13:07
UA EN RU
У Росії вибухнув КАМАЗ із військовими ракетної бригади, причетної до ударів по Україні Ілюстративне фото: у Росії вибухнув КАМАЗ із військовими ракетної бригади (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У місті Корєновськ Краснодарського краю РФ пролунав вибух поблизу місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, вибух стався ще 26 грудня минулого року на в’їзді до військової частини. Внаслідок мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу.

Повідомляється про втрати серед російських військовослужбовців.

"Солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади ЗС РФ безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення", - зазначили у ГУР.

Підозри військовим РФ

Нагадаємо, нещодавно СБУ заочно повідомила про підозру чотирьом окупантам, які організували ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року. Тоді загинули 20 людей, серед них - дев’ятеро дітей.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке причетне до ракетного удару по Львову у ніч з 3 на 4 вересня 2024 року.

Також СБУ заочно повідомила про підозру двом російським полковникам, які командували ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані 23 квітня 2023 року. Тоді загинуло 24 людини, серед них - шестеро дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ГУР
Новини
У Новоросійську РФ екстрено маскує логістику Чорноморського флоту: партизани показали фото
У Новоросійську РФ екстрено маскує логістику Чорноморського флоту: партизани показали фото
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем