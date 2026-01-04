У Росії вибухнув КАМАЗ із військовими ракетної бригади, причетної до ударів по Україні

У місті Корєновськ Краснодарського краю РФ пролунав вибух поблизу місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, вибух стався ще 26 грудня минулого року на в’їзді до військової частини. Внаслідок мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Повідомляється про втрати серед російських військовослужбовців. "Солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади ЗС РФ безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення", - зазначили у ГУР.