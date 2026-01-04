В России взорвался КАМАЗ с военными ракетной бригады, причастной к ударам по Украине

В городе Кореновск Краснодарского края РФ прогремел взрыв вблизи места дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, взрыв произошел еще 26 декабря прошлого года на въезде в воинскую часть. В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КАМАЗ, который перевозил личный состав подразделения. Сообщается о потерях среди российских военнослужащих. "Солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины и военным преступлениям против мирного населения", - отметили в ГУР.