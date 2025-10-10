Росії не вдасться занурити Україну в темряву: голова ДТЕК про підготовку до зими

"Вони (росіяни - ред.) атакують наші об’єкти щодня з першого дня вторгнення. Відтоді наша місія полягає у відновленні якомога більшої кількості генеруючих потужностей", - Тімченко.

За оцінками влади, нині Україна може виробляти менше половини електроенергії, ніж до війни. Водночас цієї кількості достатньо, щоб країна змогла пройти зиму без масштабних відключень.

"Минулого року вони пошкодили понад 90% нашої генеруючої інфраструктури, але нам вдалося відновитися", - зазначив Тімченко.

ДТЕК готовий до холодів: відновлено до 80% генерації

Він підкреслив, що ДТЕК добре підготовлений до холодного сезону.

"Ми добре підготовлені до того, щоб пережити зиму: у нас є достатні виробничі потужності, як теплові, так і гідроелектростанції, велика кількість вугілля на складах, а також газ, який ми продовжуємо імпортувати", - сказав керівник компанії.

За його словами, із 90% зруйнованої генерації ДТЕК уже відновив близько 70-80%. Тепер головне завдання - повернути решту до роботи до настання холодів, попри серйозні пошкодження окремих станцій.

Тімченко також зауважив, що енергетики та влада зробили висновки після перших атак 2022 року.

"У нас більше досвіду та оборонних можливостей. Однак вони змінили тактику, зосередивши масовані атаки на кількох цілях. А надійність нашого обладнання нижча: деякі станції зазнали двох, трьох або навіть чотирьох атак", - пояснив він.

Росії не вдасться занурити Україну в темряву

За його словами, взаємодія енергетиків із силами ППО значно покращилася.

"Я не можу розкривати багато деталей, але можу сказати, що координація між нашим персоналом та силами протиповітряної оборони значно покращилася: ми можемо, наприклад, передбачити багато з цих атак за допомогою безпілотників або ракет, і це дозволяє нам вносити зміни в режим роботи, щоб мінімізувати збитки", - розповів він.

Попри постійні удари, Тімченко переконаний: Україна вистоїть.

"Цього разу Росії також не вдасться занурити Україну в темряву. Вони можуть зробити наше життя жахливим, дуже, дуже важким… Але їм не вдасться зруйнувати нашу енергетичну систему", - наголосив очільник ДТЕК.

"Ми переживемо наступну зиму, як пережили попередні. І рівень страждань нашого населення залежатиме, перш за все, від масштабу російських атак та ефективності наших повітряних сил", - додав він.