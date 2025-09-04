В Росії цинічно виправдалися за удар по місії розмінування біля Чернігова

Зокрема росіяни опублікували відео теракту в Чернігівській області - фактично, визнавши, що цілеспрямовано завдали удару по цивільній цілі. При цьому росіяни фактично зізналися, що розвідувальний дрон цілеспрямовано вишукував саме цивільну ціль - оскільки заявили, що місію виявили "засоби повітряної розвідки".

За заявою міноборони РФ, удар завдали балістичними ракетами "Іскандер-М". А били росіяни нібито по "транспортних машинах із пусковими установками БПЛА противника".

При цьому росіяни традиційно вигадали "великі втрати" не менш вигаданого "супротивника" - нібито знищено "до 10 бойовиків та 8 одиниць автомобільного транспорту".

Окрім цього, окупанти намагаються виправдати теракт, спробувавши звинуватити Україну у нібито "брехні" - мовляв, Київ намагається прикрити "ураження пункту запуску БПЛА" заявами про атаку проти цивільної місії з розмінування.