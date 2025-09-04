В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова

В частности россияне опубликовали видео теракта в Черниговской области - фактически, признав, что целенаправленно нанесли удар по гражданской цели. При этом россияне фактически признались, что разведывательный дрон целенаправленно выискивал именно гражданскую цель - поскольку заявили, что миссию обнаружили "средства воздушной разведки".

По заявлению минобороны РФ, удар нанесли баллистическими ракетами "Искандер-М". А били россияне якобы по "транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника".

При этом россияне традиционно придумали "большие потери" не менее вымышленного "противника" - якобы уничтожено "до 10 боевиков и 8 единиц автомобильного транспорта".

Кроме этого, оккупанты пытаются оправдать теракт, попытавшись обвинить Украину в якобы "лжи" - мол, Киев пытается прикрыть "поражение пункта запуска БПЛА" заявлениями об атаке против гражданской миссии по разминированию.