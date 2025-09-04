В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова

Российские оккупанты фактически признали, что ударили ракетой по гуманитарной миссии разминирования в Черниговской области. Но пытаются замаскировать очередной теракт под заявлениями, что якобы поразили "пункт запуска БПЛА".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского министерства обороны.
В частности россияне опубликовали видео теракта в Черниговской области - фактически, признав, что целенаправленно нанесли удар по гражданской цели. При этом россияне фактически признались, что разведывательный дрон целенаправленно выискивал именно гражданскую цель - поскольку заявили, что миссию обнаружили "средства воздушной разведки".
По заявлению минобороны РФ, удар нанесли баллистическими ракетами "Искандер-М". А били россияне якобы по "транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника".
При этом россияне традиционно придумали "большие потери" не менее вымышленного "противника" - якобы уничтожено "до 10 боевиков и 8 единиц автомобильного транспорта".
Кроме этого, оккупанты пытаются оправдать теракт, попытавшись обвинить Украину в якобы "лжи" - мол, Киев пытается прикрыть "поражение пункта запуска БПЛА" заявлениями об атаке против гражданской миссии по разминированию.
Напомним, 4 сентября российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Черниговской области. Российский ракетный удар унес жизни нескольких человек. Атака была направлена на сотрудников гуманитарной миссии по разминированию.
Заметим, что в 14:53 в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара со стороны Российской Федерации. Уже в 14:58 стало известно о взрывах в пределах Чернигова.
