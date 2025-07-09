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Історичне засудження агресора: в Україні пояснили рішення ЄСПЛ проти Росії

Середа 09 липня 2025 18:53
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Історичне засудження агресора: в Україні пояснили рішення ЄСПЛ проти Росії Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав РФ відповідальною за порушення прав людини в Україні та збиття рейсу MH17. Це наймасштабніше засудження агресора в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністра юстиції України Ольгу Стефанішину у Facebook.

Вона зазначила, що до судової справи України та Нідерландів проти Росії у якості третьої сторони долучилися 26 країн, громадські організації та Фонд авіакатастрофи MH17.

"Неймовірно. Європейський суд з прав людини ухвалив безпрецедентне рішення у справі "Україна-Нідерланди проти Росії" - наймасштабніше засудження агресора в історії Ради Європи та, можливо, в новітній історії", - наголосила віцепрем'єрка.

Що вирішив суд

Стефанішина нагадала, що суд визнав дії Росії в Україні безпрецедентними за характером і масштабом насильства. При цьому, як зазначається в рішенні суду, злісні заяви РФ про право України на існування є загрозою для мирного співіснування в Європі.

"У жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження міжнародним співтовариством кричущого нехтування основами міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни", - додала вона.

Також суд визнав, що атаки росіян по суверенній території України з 11 травня 2014 року до 16 вересня 2022 року були стратегічно сплановані. Москва хотіла встановити владу і контроль над територіями, інфраструктурою та населенням України.

За словами віцепрем'єра, ЄСПЛ розглядав тільки ті події, що відбулися до 16 вересня 2022 року, оскільки в березні того ж року Росію виключили з Ради Європи. Однак норми Конвенції про захист прав людини продовжували діяти для Росії ще шість місяців після виключення.

Суд встановив, що Росія винна в таких порушеннях:

  • позасудові страти цивільних осіб та українських військовослужбовців;
  • катування та нелюдське поводження з цивільними та військовополоненими, зокрема зґвалтування та сексуальне насильство;
  • примусова праця та незаконне довільне затримання цивільних;
  • невиправдане і примусове переміщення цивільних, заходи "фільтрації";
  • залякування, переслідування та утиски всіх релігійних груп, крім УПЦ МП;
  • серйозне втручання у свободу передавати та отримувати інформацію;
  • примусове розігнання мирних протестів російськими військовими;
  • знищення, мародерство та експропріація без компенсації майна цивільних і підприємств;
  • придушення української мови в школах та ідеологічна обробка школярів;
  • переміщення в Росію і подальше усиновлення українських дітей;
  • дискримінація за політичними переконаннями та національним походженням;
  • невиконання обов'язку розслідувати і надавати правовий захист.

При цьому ЄСПЛ зобов'язав Росію негайно:

  • звільнити всіх незаконно утримуваних на окупованих територіях до 16.09.2022;
  • співпрацювати у створенні механізму для ідентифікації та повернення переміщених до Росії дітей.

Стефанішина уточнила, що питання компенсації поки розглядають. Мін'юст України системно вів справу в ЄСПЛ понад 11 років.

Нагадаємо, про те, що ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за численні порушення прав людини під час війни збиття рейсу MH17 на Донбасі стало відомо сьогодні, 9 липня.

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Російська Федерація MH17 ЕСПЧ Війна в Україні Ольга Стефанішина
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