У Росії цинічно відповіли США щодо припинення вогню в Україні

Захарова натякнула, що продовження перемир'я після Великодня під питанням саме через Україну.

Вона заявила, що, мовляв, режим припинення вогню не був дотриманий Україною протягом 20 квітня.

"Причому для порушення перемир'я на Банковій використовували американське озброєння HIMARS", - звинуватила Україну Захарова.

Речниця МЗС також повторила звинувачення РФ, які вже звучали раніше, про те, що Київ нібито не дотримується енергетичного перемир'я і б'є по російських об'єктах.

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що вчора, ​19 квітня 2025 року російський диктатор Володимир Путін оголосив про 30-годинне "великоднє перемир'я" в Україні, яке мало тривати з 18:00 за московським часом до півночі 20 квітня.

Президент Володимир Зеленський, відразу висловили скептицизм щодо цієї ініціативи. Як виявилось, бойові дії продовжувалися майже одразу після оголошення перемир'я, зокрема на сході країни.

Сьогодні ж глава держави повідомив увечері, що російська армія 20 квітня понад 2 тисячі разів порушила оголошене Кремлем "великоднє перемир’я", здійснивши десятки штурмів і понад тисячу обстрілів.

Втім США висловили підтримку потенційному продовженню режиму припинення вогню в Україні після Великодня.