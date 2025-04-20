В России цинично ответили США на призыв о прекращении огня в Украине

Захарова намекнула, что продолжение перемирия после Пасхи под вопросом именно из-за Украины.

Она заявила, что, мол, режим прекращения огня не был соблюден Украиной в течение 20 апреля.

"Причем для нарушения перемирия на Банковой использовали американское вооружение HIMARS", - обвинила Украину Захарова.

Пресс-секретарь МИД также повторила обвинения РФ, которые уже звучали ранее, о том, что Киев якобы не соблюдает энергетическое перемирие и бьет по российским объектам.

"Пасхальное перемирие" Путина

Напомним, что вчера, 19 апреля 2025 года российский диктатор Владимир Путин объявил о 30-часовом "пасхальном перемирии" в Украине, которое должно было длиться с 18:00 по московскому времени до полуночи 20 апреля.

Президент Владимир Зеленский, сразу выразил скептицизм относительно этой инициативы. Как оказалось, боевые действия продолжались почти сразу после объявления перемирия, в частности на востоке страны.

Сегодня же глава государства сообщил вечером, что российская армия 20 апреля более 2 тысяч раз нарушила объявленное Кремлем "пасхальное перемирие", осуществив десятки штурмов и более тысячи обстрелов.

Впрочем США выразили поддержку потенциальному продолжению режима прекращения огня в Украине после Пасхи.