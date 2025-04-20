В России цинично ответили США на призыв о прекращении огня в Украине

США поддержали продолжение "пасхального перемирия" и после праздника. Однако в Москве цинично ответили американцам, обвинив Украину в нарушении режима прекращения огня.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.
Захарова намекнула, что продолжение перемирия после Пасхи под вопросом именно из-за Украины.
Она заявила, что, мол, режим прекращения огня не был соблюден Украиной в течение 20 апреля.
"Причем для нарушения перемирия на Банковой использовали американское вооружение HIMARS", - обвинила Украину Захарова.
Пресс-секретарь МИД также повторила обвинения РФ, которые уже звучали ранее, о том, что Киев якобы не соблюдает энергетическое перемирие и бьет по российским объектам.
Напомним, что вчера, 19 апреля 2025 года российский диктатор Владимир Путин объявил о 30-часовом "пасхальном перемирии" в Украине, которое должно было длиться с 18:00 по московскому времени до полуночи 20 апреля.
Президент Владимир Зеленский, сразу выразил скептицизм относительно этой инициативы. Как оказалось, боевые действия продолжались почти сразу после объявления перемирия, в частности на востоке страны.
Сегодня же глава государства сообщил вечером, что российская армия 20 апреля более 2 тысяч раз нарушила объявленное Кремлем "пасхальное перемирие", осуществив десятки штурмов и более тысячи обстрелов.
Впрочем США выразили поддержку потенциальному продолжению режима прекращения огня в Украине после Пасхи.
Уже сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продление Пасхального перемирия не планируется. Это свидетельствует об отсутствии реальной готовности России к длительному прекращению огня.
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