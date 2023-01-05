У Росії в травні закінчаться "Шахеди"? Що відомо про запаси іранських дронів

Він пояснив, що постачання іранських дронів відбуваються не ритмічно та нерегулярно: то заходить партія і відповідно росіяни їх використовують, потім ця партія закінчується і потрібен певний час, щоб отримати наступну партію БПЛА.

"Ми бачили це на прикладі практично 2-3 тижнів тому, коли ці дрони фактично не використовувалися. Чому? Тому що їх фактично не було у російської армії. Потім же надійшла чергова партія в кількості 250 штук і росіяни її активно використовували для завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури нашої країни", - зазначив Селезньов.

Експерт підкреслив, очевидним є те, що інтенсивність та кількість дронів напряму залежить від того, чи є вони в наявності росіян або ж ні.

"Тому говорити, що обов'язково ті дрони закінчаться, я б не ризикнув. Бо вони виготовляються в режимі реального часу іранською промисловістю, а тому постає питання, чи встигне взагалі Іран виготовити до кількості в 1750. Можливо й ні, бо на це впливають різні фактори. Зокрема, тиск міжнародної спільноти на уряд Ірану", - звернув увагу Селезньов.

По факту, як наголосив експерт, вся ця ситуація виглядає так: є інформація від української розвідки про те, що готується наступна партія іранських дронів, але їх кількість не відома. От на ці дані й орієнтир, бо робити довгострокові прогнози закінчаться ці БПЛА чи ні, не варто ризикувати, оскільки це залежить від багатьох факторів.

"Це виробництво, постачання, можливо, якась активізація санкційної політики, яка змусить Іран припинити постачання тих самих дронів, навіть зафрахтованих", - акцентував Селезньов.

Як приклад експерт навів ситуацію з постачаннями балістичних ракет.

"То певний період часу йшлося про фактичне їх відвантаження для потреб російського війська. Тепер же ця інформація поставлена на паузу. Чи пов'язано це з тим, що їх взагалі не передали через вимоги до Ірану, чи є якісь технічні складності - інформації у відкритому доступі немає. Але є ключовий фактор: поки що іранські балістичні ракети до нас не прилітають", - підсумував Селезньов.

ISW прогнозують закінчення дронів до травня

Зауважимо, у сьогоднішньому новому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни допустили, що всі 1750 іранських дронів у Росії закінчаться до травня 2023 року, якщо атаки продовжуватимуться в такому ж темпі, як останнім часом.

Тому, як вважають в ISW, росіяни намагатимуться й надалі співпрацювати з Іраном, щоб отримати високоточну зброю для атак української критичної інфраструктури.

Між тим аналітики додають, що дрони надходять до РФ з Ірану партіями - по 200 і 300 одиниць, а російський контракт з Іраном передбачає передачу 1750 безпілотників. Втім, коли Москва отримає чергову партію безпілотників іранського виробництва, наразі невідомо.

Скільки іранських дронів вже використала РФ?

Зазначимо, за даними спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, з 13 вересня українськими системами ППО збито понад 540 ворожих безпілотників. Притому, що загалом кількість замовлених БПЛА становить 1750.

"Цифра, яку Росія замовила - 1750. Понад 600 уже використано, саме "Шахедів". Цих безпілотників уже збито, з 13 вересня - понад 540 одиниць. Тож можна порахувати скільки збито, скільки ще вони зможуть отримати", - розповів Ігнат.