У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов

Аналитики ISW подсчитали, что оккупанты могут исчерпать запасы иранских дронов уже к маю этого года. Впрочем, есть и противоположное мнение, поскольку окончание "Шахедов" у россиян зависит от ряда факторов.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.
Он объяснил, что поставки иранских дронов происходят не ритмично и нерегулярно: заходит партия и соответственно россияне их используют, затем эта партия заканчивается и требуется определенное время, чтобы получить следующую партию БПЛА.
"Мы видели это на примере практически 2-3 недель назад, когда эти дроны фактически не использовались. Почему? Потому что их фактически не было в российской армии. Затем же поступила очередная партия в количестве 250 штук и россияне ее активно использовали для нанесения ударов по объектах критической инфраструктуры нашей страны", - отметил Селезнев.
Эксперт подчеркнул, очевидно, что интенсивность и количество дронов напрямую зависит от того, есть ли они в наличии россиян или нет.
"Поэтому говорить, что обязательно те дроны закончатся, я бы не рискнул. Потому что они производятся в режиме реального времени иранской промышленностью, а потому возникает вопрос, успеет ли вообще Иран изготовить к количеству в 1750 году. Возможно и нет, потому что на это влияют разные факторы. В частности, давление международного сообщества на правительство Ирана", - обратил внимание Селезнев.
По факту, как подчеркнул эксперт, вся эта ситуация выглядит так: есть информация от украинской разведки о том, что готовится следующая партия иранских дронов, но их количество не известно. Вот на эти данные и ориентир, потому что делать долгосрочные прогнозы, закончатся эти БПЛА или нет, не стоит рисковать, поскольку это зависит от многих факторов.
"Это производство, поставка, возможно, какая-то активизация санкционной политики, которая заставит Иран прекратить поставки тех же дронов, даже зафрахтованных", - акцентировал Селезнев.
В качестве примера эксперт привел ситуацию с поставками баллистических ракет.
"Так определенный период времени говорилось о фактической их отгрузке для нужд российской армии. Теперь же эта информация поставлена на паузу. Связано ли это с тем, что их вообще не передали из-за требований в Иран, есть ли какие-то технические сложности - информации в открытом доступе нет. Но есть ключевой фактор: пока иранские баллистические ракеты к нам не прилетают", - подытожил Селезнев.
Заметим, в новом отчете аналитики американского Института изучения войны допустили, что все 1750 иранских дронов в России закончатся к маю 2023 года, если атаки будут продолжаться в таком же темпе, как в последнее время.
Поэтому, как считают в ISW, россияне постараются и дальше сотрудничать с Ираном, чтобы получить высокоточное оружие для атак украинской критической инфраструктуры.
Между тем, аналитики добавляют, что дроны поступают в РФ из Ирана партиями - по 200 и 300 единиц, а российский контракт с Ираном предусматривает передачу 1750 беспилотников. Впрочем, когда Москва получит очередную партию беспилотников иранского производства, пока неизвестно.
Отметим, по данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, с 13 сентября украинскими системами ПВО сбито более 540 вражеских беспилотников. Притом, что в общей сложности количество заказанных БПЛА составляет 1750.
"Цифра, которую Россия заказала - 1750. Более 600 уже использовано, именно "Шахеды". Эти беспилотники уже сбиты, с 13 сентября - более 540 единиц. Так что можно посчитать сколько сбито, сколько еще они смогут получить", - рассказал Игнат.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, почему оккупанты атакуют Украину дронами именно в темное время суток.
Добавим, в Воздушных силах ВСУ оценили, может ли Россия каждую ночь атаковать Украину дронами.
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