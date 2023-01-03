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"Таких результатів ще не було". Сили ППО збили 100% іранських дронів за дві доби

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Київ, Вівторок 03 січня 2023 11:06
"Таких результатів ще не було". Сили ППО збили 100% іранських дронів за дві доби Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Протиповітряна оборона за перші дві доби нового року знищила 84 дрони. Тобто 100%, які запустили російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що загалом з вересня українські сили знищили майже 500 ворожих дронів.

"Готуватися будемо. Дрони збиваємо. Як бачите, за дві доби - це новорічна ніч і після новорічної ночі - збито 84 дрони. 100% було збито протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ще ніколи. Дрони вже близяться до цифри пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трошки менше і крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, також у Повітряних силах оцінили, чи може Росія щоночі атакувати дронами.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО.

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