У Повітряних силах оцінили, чи може Росія щоночі атакувати дронами

Тривалість російських атак по містах України іранськими дронами залежить від постачань. Крім того, це пов'язано і з ефективність таких ударів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Якщо будуть такими темпами (атакувати дронами - ред.), як ті дві ночі, то судячи уже з озвученої нашими спецслужбами та розвідкою інформації про нову партію у 250 дронів, щонайменше половину вони вже використали. Тобто можна умовно підрахувати", - зазначив Ігнат.

Своєю чергою він акцентував, нова партія дронів може бути підвезена будь-коли, оскільки Росію з Іраном розділяє шматок Каспійського моря.

"Вони можуть морським шляхом хоч щодня ці дрони возити. Питання в тому, чи готовий Іран надалі надавати безпілотники, чи має він скільки? Чи вони робитимуть це під виглядом виробництва на умовному російському заводі, який вони хотіли побудувати. Власне, все залежить від постачання. Тому готуватися будемо", - зауважив Ігнат.

При цьому він підкреслив, що не варто недооцінювати росіян, оскільки ті бачать, що ми навчилися ефективно збивати дрони, але вони також розуміють, що ці атаки виснажують нашу систему ППО.

"Тому що дрони порівняно дешеві, ворог це розуміє. Навіть винищувачі підіймаються для перехоплення. У їх знищенні допомагає західне озброєння. Працює воно надзвичайно ефективно, але його треба більше", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО. Тільки за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 дронів "Шахед".

Додамо, раніше РБК-Україна писало, чому окупанти атакують Україну дронами саме вночі.

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