В Росії та Білорусі розповсюджується саботаж на заводах ОПК, - АТЕШ

Діяльність партизан на окупованих територіях та в РФ

Днями партизани вчинили серію диверсій на залізничній лінії, що є логістичним маршрутом загарбників на тимчасово окупованих територіях південних областей. Акти реалізовані під імовірне знищення Кримського мосту.

У Росії українські партизани провели розвідку двічі пошкодженого російського нафтопереробного заводу.

Тим часом у Севастополі загарбники вибудовують систему захисту Козачої бухти від атак ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.