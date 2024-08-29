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В Росії та Білорусі розповсюджується саботаж на заводах ОПК, - АТЕШ

Фото: працівники російських і білоруських оборонних заводів почали влаштовувати саботаж (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

У Російській Федерації та Республіці Білорусь масово шириться саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кибер АТЕШ".

Організація отримала листа від агентів із текстовим документом, де розписані заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу.

В інструкції описані поетапні дії, які вже почали поширюватися серед співробітників великих підприємств. Агент руху повідомив, що робітники з великим інтересом сприймають ці заклики та готові діяти.

 

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/CyberATESH)

Діяльність партизан на окупованих територіях та в РФ

Днями партизани вчинили серію диверсій на залізничній лінії, що є логістичним маршрутом загарбників на тимчасово окупованих територіях південних областей. Акти реалізовані під імовірне знищення Кримського мосту.

У Росії українські партизани провели розвідку двічі пошкодженого російського нафтопереробного заводу.

Тим часом у Севастополі загарбники вибудовують систему захисту Козачої бухти від атак ЗСУ.

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Війна Росії проти України