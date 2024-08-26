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Партизани провели розвідку двічі ураженого ЗСУ російського НПЗ

Туапсе, Росія, Понеділок 26 серпня 2024 00:17
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Партизани провели розвідку двічі ураженого ЗСУ російського НПЗ Фото: партизани зібрали інформацію для нових ударів по Туапсинському НПЗ (t.me/atesh_ua)
Автор: Валерій Савицький

Партизани українського руху "АТЕШ" провели сфотографували місце розташування Туапсінського нафтопереробного заводу (НПЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал руху "АТЕШ".

Агенти зібрали всю необхідну інформацію щодо спроби відновити пошкодження з останнього удару по заводу, що стався 17 травня. Було зібрано всю інформацію про те, в яких резервуарах уже зберігається пальне, а які ще продовжують відновлювати.

"Силам Оборони України передано всю інформацію для нанесення нового, потужнішого удару по нафтових потужностях противника. Жодної краплі палива на фронт не потрапить", - йдеться у повідомленні.

Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Удари по Туапсинському НПЗ

Цього року українські спецпризначенці та військові двічі атакували дронами-камкадзе нафропереробний завод у Туапсе.

Перша атака сталася 17 травня. Один із дронів спровокував пожежу на території підприємства.

Вдруге українські БПЛА уразили НПЗ в ніч на 22 липня. Дрони пошкодили інфраструктуру заводу, виникла масштабна пожежа.

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НПЗ Війна Росії проти України
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