Партизани провели розвідку двічі ураженого ЗСУ російського НПЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал руху "АТЕШ".

Агенти зібрали всю необхідну інформацію щодо спроби відновити пошкодження з останнього удару по заводу, що стався 17 травня. Було зібрано всю інформацію про те, в яких резервуарах уже зберігається пальне, а які ще продовжують відновлювати.

"Силам Оборони України передано всю інформацію для нанесення нового, потужнішого удару по нафтових потужностях противника. Жодної краплі палива на фронт не потрапить", - йдеться у повідомленні.

Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)