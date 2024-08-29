В России и Беларуси распространяется саботаж на заводах ОПК, - АТЕШ

Деятельность партизан на оккупированных территориях и в РФ

На днях партизаны осуществили серию диверсий на железнодорожной линии, которая является логистическим маршрутом захватчиков на временно оккупированных территориях южных областей. Акты реализованы под вероятное уничтожение Крымского моста.

В России украинские партизаны провели разведку дважды поврежденного российского нефтеперерабатывающего завода.

Тем временем в Севастополе захватчики выстраивают систему защиты Казачьей бухты от атак ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.