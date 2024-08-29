В России и Беларуси распространяется саботаж на заводах ОПК, - АТЕШ

В Российской Федерации и Республике Беларусь массово распространяется саботаж на заводах оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кибер АТЕШ".
Организация получила письмо от агентов с текстовым документом, где расписаны призывы к саботажу на заводах оборонно-промышленного комплекса.
В инструкции описаны поэтапные действия, которые уже начали распространяться среди сотрудников крупных предприятий. Агент движения сообщил, что рабочие с большим интересом воспринимают эти призывы и готовы действовать.
Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/CyberATESH)
На днях партизаны осуществили серию диверсий на железнодорожной линии, которая является логистическим маршрутом захватчиков на временно оккупированных территориях южных областей. Акты реализованы под вероятное уничтожение Крымского моста.
В России украинские партизаны провели разведку дважды поврежденного российского нефтеперерабатывающего завода.
Тем временем в Севастополе захватчики выстраивают систему защиты Казачьей бухты от атак ВСУ.
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