RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России и Беларуси распространяется саботаж на заводах ОПК, - АТЕШ

Фото: сотрудники российских и беларуских оборонных заводов начали устраивать саботаж (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

В Российской Федерации и Республике Беларусь массово распространяется саботаж на заводах оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кибер АТЕШ".

Организация получила письмо от агентов с текстовым документом, где расписаны призывы к саботажу на заводах оборонно-промышленного комплекса.

В инструкции описаны поэтапные действия, которые уже начали распространяться среди сотрудников крупных предприятий. Агент движения сообщил, что рабочие с большим интересом воспринимают эти призывы и готовы действовать.

 

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/CyberATESH)

Деятельность партизан на оккупированных территориях и в РФ

На днях партизаны осуществили серию диверсий на железнодорожной линии, которая является логистическим маршрутом захватчиков на временно оккупированных территориях южных областей. Акты реализованы под вероятное уничтожение Крымского моста.

В России украинские партизаны провели разведку дважды поврежденного российского нефтеперерабатывающего завода.

Тем временем в Севастополе захватчики выстраивают систему защиты Казачьей бухты от атак ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины