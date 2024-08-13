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Партизани розкрили систему захисту Козачої бухти в Севастополі (фото)

Севастополь, Вівторок 13 серпня 2024 15:10
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Партизани розкрили систему захисту Козачої бухти в Севастополі (фото) Фото: партизани розвідали узбережжя в Криму (t.me.atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Роcіяни застосовують комплексні методи захисту на стратегічних об'єктах в Криму для їх захисту від повітряних українських атак. Для цього вони розташовують спостережні пости на узбережжі півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

У повідомленні зазначається, що партизани фіксують встановлення великої кількості спостережних постів на узбережжі Криму.

"Один із таких був цього разу розвіданий нашим агентом. Також зафіксовано активне розміщення зенітно-ракетних комплексів малої дії. Усі ці дії спрямовані на захист стратегічно важливих об'єктів від БПЛА, БЕКів і крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

Фото: спостережні пости РФ вздовж узбережжя окупованого Криму (t.me.atesh_ua)

Варто зауважити, що згідно із фото, загарбники вчергове облаштували військові точки на місцях відпочинку для туристів. Зокрема, на одній зі світлин, яку зробили партизани, у кадр потрапили троє цивільних з маленькою дитиною. Це свідчить про те, що окупаційна влада ніяким чином не переймається за заходи безпеки для туристів і мешканців міста, враховуючи поточну ситуацію.

Зірваний пляжний сезон відпочинку для РФ

Варто зауважити, що росіяни вже не вперше розміщують подібні військові точки буквально впритул до туристів на узбережжях та пляжах.

До такої небезпечної практики загарбники активно вдаються в окупованому Криму. Там відпочинок там став фактично неможливим з огляду на безпеку на тлі постійних визвольних ударів українських сил оборони.

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