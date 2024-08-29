В Росії та Білорусі розповсюджується саботаж на заводах ОПК, - АТЕШ
У Російській Федерації та Республіці Білорусь масово шириться саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кибер АТЕШ".
Організація отримала листа від агентів із текстовим документом, де розписані заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу.
В інструкції описані поетапні дії, які вже почали поширюватися серед співробітників великих підприємств. Агент руху повідомив, що робітники з великим інтересом сприймають ці заклики та готові діяти.
Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/CyberATESH)
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