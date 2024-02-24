У Росії стверджують про збиття дронів у двох областях

В Російській Федерації у ніч проти 24 лютого працювали сили та засоби протиповітряної оборони у Курській та Тульській областях через нібито атаку дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони РФ.
В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що були збиті два дрони літакового типу у небі над цими двома областями. У російському міністерстві рапортують про "припинення спроби" цих безпілотників атакувати якісь об'єкти.
Також російська сторона в цьому "нальоті дронів" традиційно звинувачує Україну.
"Черговими засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями Курської та Тульської областей", - йдеться у заяві Міноборони РФ.
Зауважимо, перед цим губернатор Курської області Роман Старовойт вранці 23 лютого заявляв, що регіон нібито атакували безпілотники. Російський чиновник розповів, що були збиті два "українські" дрони.
Перед тим в Росії стверджували, що в Брянській області у ніч проти 20 лютого працювали сили та засоби ППО через атаку дрона. За день до цього влада Брянської області також повідомляла про нібито збиття двох українських безпілотників у небі над регіоном. Місцевий губернатор Богомаз розповідав, що дрони були реактивними.
Перед тим, 17 лютого, брянський губернатор також заявляв про роботу ППО в області, та казав про п'ять нібито знищених безпілотників.
Додамо, що у ніч проти 19 лютого у Бєлгороді та Курську повідомляли про вибухи, і також представники місцевої влади розповідали про роботу ППО, проте подробиць не розкривали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.