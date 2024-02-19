У Брянській області заявили про атаку двох українських безпілотників

Вранці, 19 лютого, територію Брянської області атакували БпЛА. Російська влада заявила про два нібито збитих українських безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

Губернатор Брянської області заявив, що внаслідок збиття БпЛА, нібито, ніхто не постраждав. Водночас він зазначив, що на місці працюють "оперативні служби".

"Реактивний безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони РФ", - написав він.

Вибухи у Брянській області

Нагадаємо, 17 лютого губернатор Брянської області також заявляв про п'ять нібито знищених безпілотників.

Аналогічна ситуація сталась у Брянській області тижнем раніше до цього. Тоді Міноборони Росії заявило про нібито "збиття" трьох безпілотників над Брянською областю.

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