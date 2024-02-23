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У Курській області РФ "знищили" два безпілотники

Курська область, П'ятниця 23 лютого 2024 11:35
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У Курській області РФ "знищили" два безпілотники Фото: атака безпілотників на Курську область 23 лютого (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Вранці 23 лютого Курську область атакували БпЛА. Російська влада заявила про два нібито збитих українських безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Теlegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта.

Як повідомив російський чиновник, протиповітряна оборона РФ, нібито, збила "два українських безпілотних літальних апарати літакового типу".

Водночас ніяких подробиць щодо збиття та роботи спецслужб з ліквідації наслідків у повідомленні не зазначається.

Атака на Курську область 15 лютого

У ніч на 15 лютого росіяни повідомляли про масштабну пожежу в районі нафтобази під Курськом.

Згодом джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що сьогоднішні вибухи та пожежа в Курській області - це операція ГУР.

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