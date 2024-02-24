В России утверждают о сбитии дронов в двух областях

В Российской Федерации в ночь на 24 февраля работали силы и средства противовоздушной обороны в Курской и Тульской областях из-за якобы атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что были сбиты два дрона самолетного типа в небе над этими двумя областями. В российском министерстве рапортуют о "предотвращении попытки" этих беспилотников атаковать некие объекты.
Также российская сторона в этом "налете дронов" традиционно обвиняет Украину.
"Очередными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей", - говорится в заявлении Минобороны РФ.
Отметим, что перед этим губернатор Курской области Роман Старовойт утром 23 февраля заявлял, что регион якобы атаковали беспилотники. Российский чиновник рассказал, что были сбиты два "украинских" дрона.
Перед тем в России утверждали, что в Брянской области в ночь на 20 февраля работали силы и средства ПВО из-за атаки дрона. За день до этого власти Брянской области также сообщали о якобы сбитии двух украинских беспилотников в небе над регионом. Местный губернатор Богомаз рассказывал, что дроны были реактивны.
Перед тем, 17 февраля, брянский губернатор также заявлял о работе ПВО в области и говорил о пяти якобы уничтоженных беспилотниках.
Добавим, что в ночь на 19 февраля в Белгороде и Курске сообщали о взрывах, и также представители местных властей рассказывали о работе ПВО, однако подробностей не раскрывали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.