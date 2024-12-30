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У Росії стверджують про атаку на нафтопровід "Дружба" у Брянській області

Понеділок 30 грудня 2024 13:35
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У Росії стверджують про атаку на нафтопровід "Дружба" у Брянській області Ілюстративне фото: у Росії стверджують про атаку на нафтопровід "Дружба" у Брянській області (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

У селищі Мамай Брянської області Російської Федерації (РФ) атаковано нафтопровід "Дружба". Внаслідок удару частково зруйновано технічну будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

Удар було завдано о 04:30 (03:30 за київським часом), нібито, як стверджують росіяни реактивною ракетою-дроном "Пекло".

У Росії стверджують про атаку на нафтопровід &quot;Дружба&quot; у Брянській області

Фото: у Росії стверджують про атаку на нафтопровід "Дружба" у Брянській області (t.me/mash)

"Трубопровід не зачепило - внаслідок атаки частково зруйновано технічну будівлю на території. Люди не постраждали. Ділянка нафтопроводу - останній пункт прокачування перед кордоном. Звідти нафта, зокрема, йде в Європу", - пише Mash.

Атаки на НПЗ Росії

Протягом останнього року Україна регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) Росії. Відповідні дії спрямовані на послаблення військової інфраструктури РФ та зменшення її здатності постачати паливо для військових потреб. У тому ж числі атаки на НПЗ впливають на внутрішній ринок пального країни-терориста.

Нещодавно в Росії також жалілись на атаку у Волгоградській області, де знаходиться ще один НПЗ ворога.

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